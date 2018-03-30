В Киеве взорвалась машина, владелец ранен

В Киеве на улице Якуба Коласа около 5 утра произошел взрыв автомобиля Range Rover, в результате которого его владелец получил ранения ног. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции города.

По данным правоохранителей, машина загорелась и ее владелец самостоятельно тушил огонь до приезда пожарных. После того, как хозяин авто открыл капот, произошел взрыв. Он госпитализирован.

Полицейские изъяли остатки от запала и опросили свидетелей. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина бросил взрывное устройство в полицейских.

Фото: пресс-служба полиции