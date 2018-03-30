В Кузбассе сняли введенный после пожара в «Зимней вишне» режим ЧС

В Кемеровской области снят режим чрезвычайной ситуации, введенный ранее в связи с пожаром в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», говорится в заявлении российского министра по чрезвычайным ситуациям Владимира Пучкова.

«Снимаем режим чрезвычайной ситуации федерального уровня», — сообщил он сегодня, 30 марта, на заседании рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По словам Пучкова, на данный момент приоритетными в ликвидации последствий ЧП являются оказание адресной помощи и осуществление выплат пострадавшим из федерального бюджета, тогда как поисковая операция и разбор завалов на месте происшествия завершены полностью.

«Здание торгового центра мы передали администрации города Кемерово, я попрошу обеспечить его круглосуточную охрану», — рассказал министр членам правкомиссии.

Пучков добавил, что строительные конструкции обгоревшего ТЦ были обследованы мобильно-диагностическим комплексом «Струна», который показал, что здание однозначно подлежит сносу. «Но я попрошу еще раз дополнительно провести проверку с составлением необходимых актов и других документов», — сказал глава МЧС.