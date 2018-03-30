В Москве состоялась встреча Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и специального представителя Генерального секретаря ООН по Сирии Стефана де Мистуры

29 марта в Москве Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу принял специального представителя Генерального секретаря ООН по Сирии Стефана де Мистуру. В ходе встречи они обсудили выполнение сочинских договоренностей по Сирии.

«Мне бы хотелось обсудить с Вами реализацию сочинских договореностей, которые были достигнуты с Вашей помощью и помощью Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и которые безусловно будут обсуждаться в ближайшее время главами государств-гарантов», - сказал С.Шойгу.

В свою очередь С. де Мистура заявил, что спустя два месяца после состоявшегося в Сочи конгресса сирийского национального диалога настало время обсудить, как обеспечить связку переговоров в Сочи, Женеве и Астане.

Собеседники обменялись мнениями по развитию ситуации в Сирии и перспективам политического урегулирования кризиса в стране.

Глава военного ведомства выразил надежду в нормализации обстановки в Восточной Гуте и что беженцы могут начать возвращаться в свои дома в ближайшие дни.

«Надеемся, что в ближайшие дни, скорее всего это начнется в воскресенье, может быть в понедельник, мы начнем возвращать людей в свои дома в Восточной Гуте и там начнется уже нормальная жизнь», сказал С.Шойгу.

Министр обороны РФ подчеркнул, что идет большая работа по снятию очагов напряжения в разных местах Сирии, основным из которых сегодня является Восточная Гута.

«Оттуда выведены уже более 130 тысяч беженцев, более 11 тысяч вооруженных боевиков. Вместе с боевиками выведены уже 19 тысяч членов их семей. Решена задача одновременного вывода мирных жителей и отъезда непримиримых боевиков в другие районы Сирии. Это большая работа, которую ведут наши офицеры, работа тяжелая», - добавил Шойгу.

Также он отметил, Россия делает огромную работу, которая заключается в медицинской помощи, обеспечении горячим питанием и постельными принадлежностями.

«Мы развернули там полевые кухни, подвозим туда питание. Естественно занимаемся медицинской эвакуацией всех тех, кто в этом нуждается. Все эти люди обеспечены медициной, независимо от того, к кому они относятся. Ими занимаются врачи", - сказал министр.

По результатам переговоров С.Шойгу и С. де Мистура условились продолжить взаимодействие по Сирии.