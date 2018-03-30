В Скотланд-ярде прокомментировали досмотр российского самолета в Лондоне

Представитель Скотланд-Ярда заявил РИА Новости, что столичная полиция Лондона не проводила обыска на борту российского самолета в аэропорту Хитроу.

«Мы знаем о новостях в социальных медиа. Столичная полиция Лондона не проводит обыска на борту самолета Airbus, прибывшего из Москвы в Хитроу», — сказал представитель полиции.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что британские власти проводят досмотр российского лайнера в лондонском аэропорту, не выпуская командира экипажа из кабины и не позволяя ему присутствовать при досмотре. Она также сообщила, что все действия британских властей производятся в ультимативной манере.