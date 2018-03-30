В Турции разбился микроавтобус: погибли 17 мигрантов, 36 мигрантов

На востоке Турции в провинции Ыгдыр произошло ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего нелегальных мигрантов, в результате чего погибли 17 человек, еще 36 получили ранения.

Данный микроавтобус перевозил граждан Афганистана, Пакистана и Ирана, незаконно пересекших турецко-иранскую границу. Отмечается, что автобус загорелся после удара о столб на шоссе Игдыр — Карс.

По информации, в транспортном средстве, рассчитанном на 14 пассажиров, находилось более 50 человек.

По словам очевидцев, от силы удара часть пассажиров вынесло на проезжую часть, и некоторые из них были сбиты другим автомобилем, следовавшим в тот момент по трассе и не успевшим затормозить.

На место происшествия прибыли полиция, пожарные и медики. Пожар быстро потушили, раненых госпитализировали.