В учебном центре ЦВО прошел День татарской кухни

В 473-ем учебном центре Центрального военного округа в Свердловской области по подготовке младших специалистов танковых и мотострелковых подразделений состоялся День татарской кухни.

Силами поваров учебного центра был воссоздан национальный интерьер и колорит татарского двора. Военнослужащие ознакомились с традиционными татарскими блюдами под живое исполнение народных песен и плясок, узнали об истории и национальных обычаях.

Ранее в окружном учебном центре были проведены дни белорусской, кавказской и украинской кухни.

Дни национальной кухни проводятся один раз в месяц во всех соединениях и воинских частях Центрального военного округа. Их целью является разнообразие питания, сплочение воинских коллективов, укрепление их морального и боевого духа.