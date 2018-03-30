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Вербное Воскресенье православные отметят 1 апреля: Вход Господень в Иерусалим


Добавлено: 30 мар 2018 в 11:15, Категория: Новости на сегодня
Вербное Воскресенье православные отметят 1 апреля: Вход Господень в Иерусалим

Вербное Воскресенье является христианским праздником, отмечаемым в последнее воскресенье перед Пасхой. Празднество имеет и другое название – Вход Господень в Иерусалим, так как посвящен торжественному въезду в Иерусалим Иисуса Христа, описанному во всех четырех Евангелиях. В православии входит в число двунадесятых праздников.

Перед въездом Иисуса Христа в город на ослике, что символизирует мир и доброту, люди были наслышаны о воскрешении Лазаря, поэтому народ встречает его ликованием и устилает дорогу, по которой он едет пальмовыми ветвями. В России из-за сурового климата  листья пальм были заменены на вербы. Праздник символизирует, с одной стороны, признание Иисуса Мессией (Христом), а с другой — прообраз входа Сына Человеческого в Рай

В этот день верующие христиане с вербами идут на службу, где их и освещают. После богослужения вербы несут в дом, ими украшают иконы и хранят целый год, в знак долголетия.

Общераспространенным в народе был обычай слегка ударять друг друга вербой. После заутрени, к которой малых детей не водили, возвратившиеся из церкви домой родители никогда не упускали случая поднять с постели детишек легкими ударами вербы, приговаривая: «Верба хлест, бей до слез. Не я бью, верба бьет. Будь здоров, как верба».


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Добавлено: 30 мар 2018 в 11:15, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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