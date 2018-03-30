Весна откладывается: где и когда в Украине ждать похолодания

В пятницу, 30 марта, украинцам стоит ждать очередного снижения температуры, в некоторых областях - даже снег с дождем."В пятницу в западных и северных областях ожидается небольшой мокрый снег с дождем, на остальной территории без осадков. В центральных и южных областях местами будет туман. Температура ночью составит от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, на Сумщине и Харьковщине будет 4-9 градусов мороза. Днем температура составит 3-8 градусов тепла, а в южных областях и на Закарпатье – 9-13 градусов тепла. 31 марта по всей стране, кроме восточных областей, и 1 апреля пройдут умеренные дожди, а в карпатском регионе ожидаются сильные дожди. Температура воздуха составит до 7 градусов тепла ночью, до 15 градусов тепла днем. В южной и центральной частях страны и на Прикарпатье будет 15-18 градусов тепла. Эти два для будут теплыми", - сказал он.Но, по словам Билыка, радоваться потеплению предстоит недолго, уже 2-3 апреля в Украину снова придет холодный циклон."Люди почувствуют существенное похолодание во всех регионах. В западных областях будет дождь с мокрым снегом в ночь со 2 на 3 апреля и весь день 3 апреля. Ночью ожидается около нуля градусов, а дневная температура составит около 5 градусов тепла. Также в эти дни будет сильный северо-западный порывистый ветер 10-15 м/с", - отметил синоптик.