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Викторие Боне стыдно за соотечественников


Добавлено: 30 мар 2018 в 12:30, Категория: Шоу-бизнес
Викторие Боне стыдно за соотечественников

На Викторию Боню был нацелен шквал обвинения и негатива от подписчиков и читателей ее инстаграма. В то время, как вся страна скорбит по усопшим из-за трагедии в Кемерово, звезда выставляет фотографии улиц Парижа и цветов. Виктория резко ответила хейтерам на странице, а в интервью «Себеседнику» призналась, что ей стыдно за соотечественников.

«Моя подруга из Англии говорит, что никогда в жизни и нигде не слышала столько гадостей от других людей к себе подобным, сколько от русских. Как же мне стыдно было, когда она описывала наших (самых красивых на планете) женщин. Мне кажется, что эти нелюди одержимы бесами. Я бы в страшном сне не смогла бы таких слов подобрать ни о ком. Не то что о человеке, который мне не сделал ничего дурного», — заявила Боня.

«Вот так у нас „скорбят“ люди, упрекая тебя, что твоя дочь не сгорела в пожаре. Вот так у нас страна „поддерживает“ людей в несчастье. Поймите, те, кто пишут эти ядовитые комментарии, ВЫ И ЕСТЬ ЛИЦО НАШЕЙ СТРАНЫ! Стыдобища и позор вашим матерям и отцам, которые воспитали такую прожилку нации! Конечно, много поддержки со стороны адекватных и воспитанных людей… Это не касается всех… Но я могу сказать наверняка, я безумно рада, что моя дочь не будет расти в вашем обществе, где ненависть берет верх даже в такой ситуации, когда бы нужно направить свои силы и сделать что-то полезное… жалко видеть, когда ваша ущербность и адская злость превосходит самых страшных людей нашего времени! Бойтесь сами себя, ибо страшнее в вашей жизни уже ничего и быть не может, АД внутри вас! И да, извините, что моя дочь сейчас спит в кроватке и не горит заживо огнём. Черти!» — высказалась телеведущая своим подписчикам, которые обвинили ее.


В то время, как Боня борется с нападками ее подписчиков, Наталья Водянова на странице в инстаграме предлагает план действий и призывает объявить национальный траур в связи с трагедией, которая произошла 25 марта.

Модель и многодетная мать считает, что начать нужно с самого банального — составить самый реальный список жертв, пропавших без вести и пострадавших во время случившегося. «Я не могу наблюдать как задвигается, затаптывается, заметается под ковер чьих-то интересов главная ценность, абсолют человечности — единица жизни. Во-первых, как и в Крымске, я считаю, что помощь должна начаться со списка пропавших, погибших и пострадавших. Настоящего, полного, не мухлежного списка.» — пишет Водянова в своем инстаграме, обращаясь к пользователям сети.

Вторым кардинальным действием Наталья назвала национальный траур. «Во-вторых, хотя у меня нет никакого особенного формального права, но я требую и хочу, чтобы каждый из вас, читающих это, присоединился и потребовал жестко и бескомпромиссно от страны, от друг друга и от нашей власти объявить национальный траур! Что-то с нами не так, если смерть больше 60 человек (цифра наверняка занижена), многие из которых — дети, не сигнализирует о национальной трагедии,» — пишет модель, призывая всех подписать петицию на change.org.


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Добавлено: 30 мар 2018 в 12:30, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: starslife

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