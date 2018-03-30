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Внедорожник Нива 4x4 с «тракторными» колесами появился в России


Добавлено: 30 мар 2018 в 09:23, Категория: Новости на сегодня
Внедорожник Нива 4x4 с «тракторными» колесами появился в России

Автоновости сегодня, 30.03.2018: новая Нива 4x4 с «тракторными» колесами появилась в Иркутске на дорогах города.

По Иркутским дорогам ездит новая Нива 4х4 с колесами невероятных размеров. Такие колеса способны не только преодолевать дорожные препятствия, но и болотистые места. Жители не перестают удивляться новинке, появившейся у них в городе.

Как стало известно, владельцу такого «ноу-хау» надоело местное бездорожье, и он решил сам создать собственный автомобиль, способный удовлетворять все его потребности.


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Добавлено: 30 мар 2018 в 09:23, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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