Внедорожник Нива 4x4 с «тракторными» колесами появился в России

Автоновости сегодня, 30.03.2018: новая Нива 4x4 с «тракторными» колесами появилась в Иркутске на дорогах города.

По Иркутским дорогам ездит новая Нива 4х4 с колесами невероятных размеров. Такие колеса способны не только преодолевать дорожные препятствия, но и болотистые места. Жители не перестают удивляться новинке, появившейся у них в городе.

Как стало известно, владельцу такого «ноу-хау» надоело местное бездорожье, и он решил сам создать собственный автомобиль, способный удовлетворять все его потребности.