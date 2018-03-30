Володин отдал на благотворительность половину доходов за 2017 год

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин направил половину своих доходов за 2017 год на благотворительные цели, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в окружении председателя нижней палаты российского парламента.

По его словам, речь о сумме в 25,5 млн рублей, которые Володин, «как и прежде», перевел детям. В частности, средства от главы Госдумы получил московский благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями Чулпан Хаматовой «Подари жизнь».

«Оказана помощь в строительстве школы для одаренных детей из малообеспеченных семей Смоленской области. Перечислил средства на строительство жилого дома для переселения 226 семей из 21 аварийного дома в поселке Елшанка г. Саратова. Оказана поддержка творческому коллективу — детскому театру-студии "Театралика" г. Саратова», — уточнил источник.

До 1 апреля депутаты Госдумы должны подать декларации о доходах за 2017 год. Накануне Володин поторопил тех из них, кто до сих пор этого не сделал. «У нас в работе еще порядка 37 деклараций, это те, кто взаимодействует еще с соответствующими подразделениями аппарата Государственной Думы, а 12 не проявляли активности», — возмутился спикер, добавив, что для принятия документов аппарат ГД будет работать в субботу, 31 марта, а если понадобится — то и в воскресенье, 1 апреля.