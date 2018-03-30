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Востриков рассказал, как переживает гибель своих родных


Добавлено: 30 мар 2018 в 22:49, Категория: Украина
Востриков рассказал, как переживает гибель своих родных

Россиянин Игорь Востриков, который при пожаре в Кемерово потерял жену, троих детей и сестру, с момента трагедии так и не смог зайти в квартиру.

«Да, я с того момента не был дома. С понедельника и не был. Живу у друзей. Даже не переодевался. Может, сегодня заскочу, возьму что-то из одежды. Я не могу туда зайти. Там все так, как было до пожара. Вся обстановка. Брошенные детьми игрушки, вещи жены, еда в холодильнике. Запахи. Запахи счастливой жизни, которая у нас была совсем недавно. Как будто ничего не случилось. Не могу себя заставить», — рассказал он в интервью.

По его словам, следователи показали два видео с пожара, на одном из которых была полная запись.

«Когда без четырех минут все нормально было, а в 16 вспышка какая-то и мгновенный пожар. Мы тоже думали — однозначно, никакая не проводка, а чуть ли не теракт. А потом оказалось, действительно, там батутная, и прочая химия вспыхнула мгновенно, а потом уже стихийно огонь распространялся», — добавил он.

По словам Вострикова, на второй видеозаписи был виден проход между кинозалами.

«И на ней видно, что двери были не заперты. Там же шел мультик, и были детишки в основном. Пока они прособирались. Потом, говорят, везде погас свет, пошел дым. На видео видно, как спустя три минуты везде уже был едкий дым. И люди в этом кинозале решили закрыть дверь плотно, заткнуть все щели. Может, потом открыть ее не смогли», — отметил россиянин.

Он подчеркнул, что еще не оформил документы на компенсацию.

«Там деньги большие, да. Чуть ли не по три миллиона за погибшего. Но знаете, что я скажу: давайте, я сумму удвою. Только верните мне мою семью?» — резюмировал он.


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Добавлено: 30 мар 2018 в 22:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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