Впервые в масштабном учении РВСН на Урале применялись беспилотники

В ходе командно-штабного учения с соединением РВСН в Свердловской области для обнаружения условных диверсионно-разведывательных формирований (ДРФ) применялись беспилотные летательные аппараты БЛА различных модификаций.

С помощью БЛА в радиусе нескольких километров были обнаружены ДРФ, минирующие дорогу на маршрутах движения колонн.

В результате обнаружения ДРФ на дальних подступах к полевым позициям, они были своевременно нейтрализованы.

Имитационные группы по обозначению действий условных ДРФ насчитывали более 100 человек.

В настоящее время в позиционных районах соединения проводятся мероприятия по наращиванию охраны и маскировки. БЛА входит в состав боевой противодиверсионной машины «Тайфун-М».

Впервые в рамках масштабных учений РВСН применялись самые перспективные образцы военной техники. Ранее никогда столько современной техники не выходило на маршруты боевого патрулирования, как в этих учениях на Урале. Самые уникальные из них - машина дистанционного разминирования "Листва", машина инженерного обеспечения и маскировки МИОМ, а также боевая противодиверсионные машины "Тайфун", "Выстрел". Львиная доля из них поступает в батальоны охраны и разведки РВСН.

В учении задействованы более 3 тыс. военнослужащих и около 300 единиц техники.

В ходе учения также планируется отработка обширного перечня задач и вводных, в том числе по приведению в высшие степени боевой готовности, совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, противодействию диверсионным формированиям и ударам высокоточного оружия, выполнению боевых задач в условиях активного радиоэлектронного подавления и интенсивных действий в районах дислокации войск.