Юношеская сборная России по футболу уступила бразильцам на турнире во Франции

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Юношеская сборная России по футболу (игроки 2002 года рождения) уступила команде Бразилии на турнире "Мундиаль Монтегю" во Франции.

Встреча группы В завершилась со счетом 3:1 в пользу бразильцев. Мяч в составе российской сборной на 3-й минуте забил Игорь Воробьев. Ранее на турнире россияне уступили англичанам. 31 марта команда Дмитрия Хомухи сыграет против сверстников из Камеруна.

"Мы осознанно вышли играть против Бразилии вторым номером, и этот план работал на протяжении двух третей матча. Наши ребята играли достаточно качественно и организованно, с успехом противостояли грозному сопернику, пока не закончились физиологические ресурсы, силы. Соперник, напротив, сумел в середине второго тайма прибавить, взвинтить темп и вырвать победу", – сказал старший тренер сборной Хомуха, которого цитирует официальный сайт РФС.

"Нужно откровенно сказать о тенденции, которая прослеживается в юношеском футболе на уровне сборных (а мы до этого встречались, например, с Францией и Англией) – в составе многих ведущих команд выступают футболисты африканского происхождения, чей настоящий возраст вызывает большие сомнения. Наши 15-летние ребята действовали на пределе своих физиологических возможностей против бразильцев, но этого было недостаточно", – добавил Хомуха.