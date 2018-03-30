За психологической помощью после пожара в Кемерове обратились 200 человек

Тема: Пожар в торговом центре в Кемерове

За психологической помощью после пожара в торговом центре в Кемерове обратились 200 человек. Об этом сообщила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, передаёт РИА «Новости».

«Огромная работа проводится по психолого-психиатрической помощи членам семей погибших, людям, которые очень эмоционально, сердечно отреагировали на это горе. За последние два дня 200 человек попросили помощи», — сообщила министр. Читайте по теме

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По её словам, для того, чтобы психологические потрясения не сказались на физическом здоровье, важно организовать своевременную и полноценную помощь.

«В настоящее время мы со специалистами региона формируем психосоматическое отделения для постоянного мониторного контроля за состоянием здоровья всех, кто был вовлечен сейчас в это несчастье», — сказала Скворцова.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл 25 марта. В результате ЧП погибли 64 человека, большинство из них дети.

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