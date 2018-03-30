Задержан еще один подозреваемый в причастности к пожару в Кемерово

В Кемерово задержали генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлию Богданову. Эта компания — собственник здания сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня».

Как сообщила представитель СК Светлана Петренко в официальном Telegram-аккаунте ведомства, подчиненные Богдановой много раз говорили ей о недостатках системы противопожарной безопасности, но она не предпринимала никаких мер.

Отмечается, что гендиректор «всецело занималась лишь сдачей в аренду новых торговых площадей».

В доме Богдановой уже прошел обыск. Скоро ей предъявят обвинение по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц».

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 64 человека, в том числе много детей.

Следствие рассматривает две версии причины возникновения пожара — короткое замыкание и поджог, при этом склоняется к первой.

В ходе расследования арестовали пятерых подозреваемых: технического директора компании-собственника, арендатора помещения, в котором произошло возгорание, сотрудника и руководителя организации, обслуживающей сигнализацию, а также охранника, отключившего систему оповещения.