Задержана гендиректор компании — собственника «Зимней вишни»

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила о задержании генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлии Богдановой, сообщает «Интерфакс».

По версии следствия, Богданова как руководитель компании, которой принадлежит здание торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где 25 марта произошел пожар, была осведомлена о недостатках системы противопожарной безопасности здания. «Богданова при этом, всецело занимаясь лишь сдачей в аренду новых торговых площадей, не предпринимала никаких мер к устранению недостатков противопожарной безопасности», — заявила Петренко.

По делу о пожаре в ТЦ, жертвами которого стали 64 человека, проходят пять человек, в том числе управляющая ТЦ Надежда Судденок. Она обвиняет Богданову в давлении: «Богданова влияет на сотрудников, что они начали давать такие показания. Богданова пытается свалить всю вину на меня».