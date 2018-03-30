Зенитчики Балтийского и Тихоокеанского флотов выполнили стрельбы из комплексов «Панцирь-С1»

На одном из полигонов в Калининградской области расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» Балтийского и Тихоокеанского флотов выполнили боевые стрельбы по мишеням, имитирующим бронетехнику и средства воздушного нападения условного противника.

Стрельбы проводились в рамках проведения межфлотского второго этапа конкурса по полевой выучке подразделений ПВО «Ключи от неба», который в этом году проходит на базе Балтийского флота. В качестве целей использовались макеты вертолета и бронетранспортёра, расположенные на значительном удалении от ЗРПК.

В ходе выполнения боевых стрельб мишени были успешно поражены из скорострельных пушек.

В общей сложности в стрельбах было задействовано 2 единицы ЗРПК «Панцирь-С1» и порядка 50 военнослужащих соединений ПВО Балтийского флота и войск и сил на Северо-востоке России.

На вооружении соединения ПВО Балтийского флота стоят зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», установленные на шасси КамАЗ-6560. По своим тактико-техническим характеристикам комплексы способны поражать ракетным боезапасом воздушные, наземные и морские цели, находящиеся на различном удалении на высоте до 15 километров. Эффективная дальность стрельбы артиллерией составляет 4 километра. При этом скорострельность 30-мм артиллерийского зенитного автомата составляет до 5 тысяч выстрелов в минуту.

Справочно:

ЗРПК «Панцирь С1» предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Его боевые возможности обеспечивают эффективную борьбу с любыми типами пилотируемых и беспилотных средств воздушного нападения, в том числе и вооруженных авиационным бортовым высокоточным оружием.