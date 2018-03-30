Жизнь после смерти существует: ученые обнародовали сенсационные подробности

Новости науки сегодня – 30 марта. Жизнь после смерти существуют, уверены германские ученые. В частности, эксперты выявили новые факты в пользу существования жизни после смерти. Об этом сообщает издание «Российский диалог».

Ученые из Берлина, работающие в центре исследования инсульта, провели анализ кончины девяти умерших пациентов – итоги сильно удивили исследователей. В своем эксперименте специалисты сравнили биотоки их мозга.

Специалисты уверены, что все испытуемые при перемещении в иной мир, демонстрировали похожие симптомы. После остановки физиологических и биологических процессов мозг начинал работать в усиленном режиме. Мощные биотоки в умершем теле фиксировались специальным оборудованием. Данный процесс именуют «распространяющейся депрессией».

Эксперты также отметили, что в момент смерти клеток начинает выделяться антраниловая кислота, которая вызывает голубую флуоресценцию. Трупное окоченение происходит из-за того, что клетки не могут производить АТФ — молекулы аденозинтрифосфата, который представляет собой источник энергии для большинства жизненно необходимых химических процессов. В результате выделяются ионы кальция, они приводят к сокращению мышц.