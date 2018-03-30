Звезда сериала "Тайны Смолвиля" Кристин Кройк отрицает обвинения в вербовке женщин в секс-рабынь

Кристин Кройк

Новость о том, что звезды сериала "Тайны Смолвиля" (Smallville) Кристин Кройк и Эллисон Мэк якобы не просто были членами организации NXIVM, которая принуждала женщин к сексуальному рабству, но и активно участвовали в их вербовке, для многих стала неожиданностью. Реакция актрис не заставила себя долго ждать. Первой публично ответила на эти обвинения 35-летняя Кройк.

В своем Twitter она написала сообщение, в котором рассказала о деятельности организации и своем участии в ней.

Когда мне было 23 года, я обратилась в "Нексиум" и стала изучать программу по управленческому успеху. Этот курс помог мне справиться с застенчивостью и способствовал моему личностному росту, поэтому я продолжила изучение. Я покинула организацию около пяти лет назад и крайне мало контактировала с теми, кто там остался.

Обвинения в том, что я якобы участвовала в вербовке женщин в секс-рабынь, — вопиющая ложь. Я никогда не была вовлечена в незаконную или гнусную деятельность. Я хочу поблагодарить всех женщин, которые поделились своими историями и помогли разоблачить организацию. Я сильно расстроена и обескуражена из-за того, что была связана с "Нексиум". Я надеюсь, что в результате расследования справедливость восторжествует,

— написала знаменитость.

Коллега Кройк Эллисон Мэк на эти обвинения пока не отреагировала. А именно ее называют главной поддельницей основателя компании Кита Ренира. Говорят, она даже предлагала заклеймить всех женщин в организации и выжечь на их коже инициалы ее и Ренира. Последний, кстати, свою вину не признает.