Звезда сериала «Тайны Смолвиля» Кристин Кройк ответила на обвинения в вербовке женщин на секс-рабство

На днях появилась новость о том, что звезды сериала «Тайны Смолвиля» Кристин Кройк и Эллисон Мэк являлись членами организации NXIVM, которая вербовала женщин для сексуального рабства. Такие серьезные обвинения заставили одну из актрис незамедлительно прокомментировать ситуацию. Первой стала 35-летняя Кройк, которая назвала обвинения «вопиющей ложью».



В своем твиттере звезда рассказала о своем участии в организации и ее деятельности. «Когда мне было 23 года, я обратилась в «Нексиум» и стала изучать программу по управленческому успеху. Этот курс помог мне справиться с застенчивостью и способствовал моему личностному росту, поэтому я продолжила изучение. Я покинула организацию около пяти лет назад и крайне мало контактировала с теми, кто там остался.»

«Обвинения в том, что я якобы участвовала в вербовке женщин в секс-рабынь, — вопиющая ложь. Я никогда не была вовлечена в незаконную или гнусную деятельность. Я хочу поблагодарить всех женщин, которые поделились своими историями и помогли разоблачить организацию. Я сильно расстроена и обескуражена из-за того, что была связана с «Нексиум». Я надеюсь, что в результате расследования справедливость восторжествует,» — написала знаменитость.

На этой неделе в Мексике был задержан Кит Ренир, основатель компании NXIVM. Организация позиционировала себя как помогающая людям, хотя девушек, вступивших в организацию, принуждали к сексуальному рабству. Оказалось, что среди участников были и звезды сериала «Смолвиль». В 2005 году в «Нексиум» вступила звезда сериала «Тайны Смолвиля» (Smallville) Кристин Кройк, а спустя два года к ней присоединилась коллега по съемочной площадке Эллисон Мэк. «Эллисон и Кристен использовали как приманки для других женщин, так как они были знамениты,» — рассказал Фрэнк Парлато, бывший представитель организации.

В 2012 году, после того как стало известно, что у Ренира была сексуальная связь с несовершеннолетними, Кройк покинула организацию. Мэк же не просто осталась, но даже стала автором безумной идеи — актриса предложила заклеймить всех женщин в организации и выжечь на их коже инициалы ее и Ренира. «Она начала как рабыня, а стала рабовладельцем. Ее прозвали «сутенерша Мэк», — заключил он.