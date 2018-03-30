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Звездная пара: Кэти Перри рассказала об отношениях с Орландо Блумом


Добавлено: 30 мар 2018 в 07:44, Категория: Шоу-бизнес / Бизнес
Звездная пара: Кэти Перри рассказала об отношениях с Орландо Блумом
В феврале в зарубежных СМИ появилась информация, что Кэти Перри и Орландо Блум решили дать своим отношениям второй шанс. Позже папарацци сфотографировали их вместе в Праге, где у Орландо проходят съемки нового фильма. На днях же, во время концерта в Токио, Кэти косвенно подтвердила свой роман с актером и призналась ему в любви.

Представляя свою новую песню, Кэти Перри призналась, что влюблена и счастлива. «Я чувствую себя очень любимой, и эта песня как раз об этом чувстве», — сказала певица. Точно неизвестно, присутствовал ли Орландо Блум на концерте своей возлюбленной, но в тот же день его видели в Токио.
Напомним, что Орландо Блум и Кэти Перри были вместе год и расстались весной 2016-го. Для актера отношения с певицей стали первым серьезным романом после развода с Мирандой Керр.

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Добавлено: 30 мар 2018 в 07:44, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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