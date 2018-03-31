«13 секунд прошло — и валит густой дым»: кадры начала эвакуации из кинотеатров в «Зимней вишне» (ВИДЕО)

31 марта в Сети появились кадры первых секунд эвакуации зрителей из кинотеатров горящего торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». Запись с камер видеонаблюдения показал на своей странице в Instagram житель Кемерово Игорь Востриков, потерявший в страшном пожаре всю семью.

На кадрах видно, как люди – вначале неспешно – покидают залы кинотеатра. По словам Вострикова, к этому времени пожар продолжается уже порядка 45 минут.

В какой-то момент этаж очень быстро заволакивает густым дымом. При этом людям, находившимся в самом дальнем «красном» зале лишь за 13 секунд до этого сообщили, что в здании пожар. До этого дверь была открыта, однако о необходимости эвакуироваться зрители не знали.

Напомним, ранее Востриков опубликовал видеообращение, в котором рассказал, что записи камер видеонаблюдения подтверждают информацию о том, что двери в кинозале, где погибли люди, закрыл один из посетителей.