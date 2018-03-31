Добавлено: 31 мар 2018 в 20:14 ,

60 минут. По горячим следам последний выпуск 30 марта. США лишили неприкосновенности здание резиденции генконсула России в Сиэтле. Об этом рассказал генеральный консул нашей страны Валерий Тимашов. По данным консула, закрытие дипмиссии затронет интересы примерно 30 тысяч россиян. В освобожденные от боевиков населенные пункты Восточной Гуты возвращаются мирные жители. Всего с начала действия “гуманитарных пауз” подконтрольные боевикам зоны покинули более 130 тысяч человек, почти 25 тысяч из них – боевики, согласившиеся сложить оружие и члены их семей. Ведущие ток-шоу Ольга Скабеева и Евгений Попов.



ТЭГИ: 60 минут - По горячим следам (30.03.2018) - смотреть онлайн бесплатно, Смотреть 60 минут - По горячим следам (30.03.2018) новый выпуск, 60 минут - По горячим следам (30.03.2018) без регистрации, Смотреть последний выпуск 60 минут - По горячим следам (30.03.2018), 60 минут - По горячим следам (30.03.2018) онлайн, 60 минут - По горячим следам (30.03.2018) в хорошем качестве, Ток шоу смотреть 60 минут - По горячим следам (30.03.2018) онлайн