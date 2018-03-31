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» » 60 минут - Зеркальный ответ Россия на высылку дипломатов (30.03.2018)

60 минут - Зеркальный ответ Россия на высылку дипломатов (30.03.2018)


Добавлено: 31 мар 2018 в 15:00,
60 минут. Зеркальный ответ Россия на высылку дипломатов последний выпуск 30 марта. Пострадавшая в Солсбери вместе со своим отцом россиянка Юлия Скрипаль начала самостоятельно есть и пить. Британская Национальная служба здравоохранения объявила, что россиянка после отравления нервно-паралитическим веществом пошла на поправку. Скрипаль находится в сознании и может говорить. Министерство иностранных дел РФ вручит 30 марта ноты протеста послам стран, выславшим российских дипломатов. Также ведомство объявит об ответных мерах, сообщили ТАСС в МИД. Представители США в Петербурге обязаны освободить здание генконсульства на Фуршатской улице и резиденцию в Гродненском переулке. Ведущие ток-шоу Ольга Скабеева и Евгений Попов.

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Добавлено: 31 мар 2018 в 15:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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