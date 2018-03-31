Алекс Родригес подарил Дженнифер Лопес квартиру в Нью-Йорке

На прошлой неделе Дженнифер Лопес и Алекс Родригес отпраздновали годовщину отношений, что подогрело слухи о скорой свадьбе звезд. Джей Ло сразу опровергла догадки и сообщила, что они с Алексом пока не торопят события. Но похоже, Родригес настроен на длительные отношения.



Экс-бейсболист приобрел одну из самых дорогих квартир в Нью-Йорке — апартаменты в 96-этажном небоскребе 432 Park Avenue, который известен как самое высокое жилое здание в западном полушарии. Купил он жилье за 15 миллионов долларов. Квартира находится на 36 этаже и занимает 425 м?. Апартаменты включают 3 спальни, гардеробную, библиотеку, 2 гостиных комнаты и просторную столовую. Почти все окна нового жилья Дженнифер и Алекса выходят на Центральный парк.

В 432 Park Avenue есть всё, что понадобится для отличного отдыха в двоем или с компанией. В квартире есть йога-студия, кинотеатр, спа-центр, тренажерный зал, сауна и 23-метровый бассейн с панорамными окнами.

Здание является вторым по величине в Нью-Йорке, уступая лишь Всемирному торговому центру, и опережает знаменитый Эмпайр-стейт-билдинг.

«Я верю в брак, и я бы очень хотела встретить старость, будучи в серьезных отношениях. Но сейчас я не хочу спешить. Мы отлично понимаем друг друга, чем могут похвастаться далеко не многие пары.» — рассказывала Лопес в апрельском номере журнала Harper’s Bazaar

В их отношениях абсолютная идиллия. Алекс нашел общий язык с детьми Дженнифер — 10-летними Максом и Эммой, а Лопес в свою очередь подружилась с детьми Родригеса — 13-летней Наташей и 9-летней Эллой.

Первое свидание пары состоялось в ресторане отеля Hotel Bel Air. Как рассказала сама певица, будущий возлюбленный привлек ее уверенностью, мужественностью и разговорчивостью. Во время первой встречи артистка не раз сказала Алексу о том, что сейчас одинока. Таким образом она хотела привлечь внимание мужчины и сообщить, что ищет того самого. Американский бейсболист сразу понял намек и не смог сдержать радости от таких новостей. Он решил выйти в туалет, чтобы написать Лопес приятное письмо.