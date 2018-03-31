Алла Пугачева, Филипп Киркоров и другие отметили день рождения дочери Кристины Орбакайте

Алла Пугачева и Кристина Орбакайте на дне рождения Клавы

30 марта, свой шестой день рождения отправдновала дочь Кристины Орбакайте и Михаила Земцова Клава. По традиции торжество прошло в кругу звездных родственников и близких друзей семьи, которые осыпали виновницу торжества добрыми пожеланиями. Среди гостей были замечены Алла Пугачева, Филипп Киркоров и певица Жасмин с детьми, Дени Байсаров, Никита Пресняков и другие.

Клава Земцова

Помимо знаменитых гостей на празднике были звездные дети, которых развлекали аниматоры, одетые в костюмы диснеевских персонажей. Видео, на котором ребята весело проводят время в обществе Аллы Пугачевой появилось на Instagraм-страничке Маргариты Шор, дочери певицы Жасмин, которую за нее пока ведет мама:

Торжество было довольно камерным по масштабам отечественного шоу-бизнеса: были родные и узкий круг друзей семьи. Помимо Жасмин, среди известных гостей была знаменитая бабушка — Алла Борисовна с детьми (фотографы даже успели запечатлеть, как она с дочерью Лизой пустилась в пляс). А вот Максима Галкина не было заметно, по-видимому, он сейчас занят на гастролях. Поздравить именинницу приехал и главный друг семейства — Филипп Киркоров, который взял с собой близнецов: Аллу-Викторию и Мартина.

Не пропустили торжество и старшие братья Клавы: Никита и Дени. В этот день поздравления также принимала мама Клавы — Кристина Орбакайте, весь вечер она провела в нежно-розовой футболке с надписью "Не жизнь, а сказка".

Алла Пугачева с дочерью Лизой

Несмотря на участие в торжестве гости все равно поздравили Клаву на своих страницах в социальной сети, поделившись очередной порцией красочных фотографий и видео.

Алла Борисовна написала:

С днем рождения, Клавуся!

К поздравлениям присоединился Максим Галкин, на этот раз артист обошелся без шуток:

С днем рождения, наша любимая Клавочка! Будь счастлива!Филипп Киркоров оказался менее сдержанным и направил свои пожелания не только в сторону именинников, но и своих детей, подчеркивая, как близки звездные семьи:

Замечательно отпраздновали вчера День Рождения нашей любимой Клавочки, доченьки Кристины и Миши!!Весело, дружно, по-семейному и очень вкусно! Как же весело шагать по просторам и конечно припевать лучше хором, вот таким вот, дружным хором, Аллы-Виктории, Мартина, Лизы, Гарри и Маргариты!Дай Бог вам, дети наши, долгой и счастливой жизни и не дай Бог познать горе и несчастье...(орфогрфия и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.)

Филипп Кирков и Кристина Орбакайте с детьми

Клава с родителями: Кристиной Орбакайте и Михаилом Земцовым