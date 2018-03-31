Антонов: США и Россия не являются врагами

Российский посол в США Анатолий Антонов в интервью телеканалу NBC в пятницу заявил, что Москва и Вашингтон не являются врагами и обладают огромным потенциалом для сотрудничества.

«Мы бы хотели работать вместе с США, Великобританией, чтобы понять, кто несет ответственность за это покушение (на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля — прим. ред.) и наказать их, чтобы предотвратить эти действия в будущем», — сказал дипломат, признавшись, что не знает, у какого государства мог быть мотив для отравления бывшего шпиона.

Отвечая на вопрос о том, находятся ли США и Россия в состоянии холодной войны, Антонов сказал, что «нет определения, что значит »холодная война«.

«Это зависит от нас, находимся ли мы в ситуации холодной войны или нет. Я не помню такого плохого состояния наших отношений. Существует огромное недоверие между США и Россией, но в то же время я хочу подчеркнуть, что у нас есть огромный потенциал для сотрудничества», — сказал посол, приведя в пример Сирию в качестве удачной области для сотрудничества.

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