Археологи обнаружили захоронение богатейшего в мире пирата

Захоронение насчитывает более 100 скелетных останков, которые выбросило на берег Cape Cod в результате кораблекрушения в 1717 году. По историческим данным, на борту корабля находилось огромное количество драгоценностей, общей стоимостью более 7 миллионов долларов, что является рекордным за всю историю пиратства.

«Это святая земля ... Почти каждый день мы все больше узнаем о том, что произошло 300 лет назад»- заявил Кейси Шерман, автор и режиссер, который сотрудничал с исследовательской группой.

Специалисты направили образец в научно-исследовательский музей пиратов Уайта для проведения идентификации останков. Сообщается что процедура может занять до 6 недель.