Арнольд Шварценеггер пережил операцию на сердце

Официальный представитель Арнольда Шварценеггера Дэниэл Кетчелл в комментарии «CNN» сообщил об экстренной операции, которую пришлось пережить американскому актеру и экс-губернатору Калифорнии.



Актеру сделали сложную операцию по пересадке клапана легочной артерии, который отвечает за регулирование потока венозной крови из правого желудочка в легкие. Официальный представитель Шварценеггера сообщает, что операция прошла успешно и актер чувствует себя хорошо. Его состояние стабильно, а когда он вышел из наркоза, то сказал: «I’m back», делая отсылку к знаменитой фразе из фильма «Терминатор», из-за которого тот прославился.

Как сообщило издание TMZ, 70-летний актер днем ранее был госпитализирован в больницу Кедр-Синай в Лос-Анджелесе для замены клапана катетера. В ходе процедуры произошли осложнения, и чтобы избежать летального исхода, врачи решили совершить экстренную операцию на открытом сердце. Она продлилась несколько часов.

Отметим, что это не первая операция на открытом сердце, которую пережил знаменитый актер. В 50 лет ему уже делали такую процедуру. В 1997 году врачи заменили актеру дефектный клапан аорты. Тогда надобности в экстренном хирургическом вмешательстве не было, но актер всё же решился на операцию. Как сообщил сам Арнольд, его проблемы с сердцем являются врожденными и не имеют отношения к употреблению стероидов.

Верные друзья актера не кидают товарища в трудную минуту. Так 71-летний Сильвестр Сталлоне навестил Шварценеггера в клинике Cedars-Sinai Medical Center и рассказал журналистам о его состоянии. «Он идет на поправку, будет здоровее, чем когда-либо. Он очень храбрый человек,» — утверждает Сталоне. Он также выражает сомнения относительно того, сможет ли Арни справится с вредной привычкой курить сигары. «Есть вещи, которые вы просто не можете бросить.»