Бастрыкин прибыл в Кемерово с московскими следователями

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин прибыл в Кемерово 31 марта.

С ним прибыла дополнительная делегация следователей из российской столицы. Бастрыкин провел совещание с замглавы МЧС РФ Владленом Аксеновым. Затем они направились на место сгоревшего торгового комплекса «Зимняя вишня». Такую информацию сообщает «Федеральное агентство новостей».

Крупномасштабный пожар в этом торговом комплексе произошел 25 марта. Он стал трагедией не только для Кемерово, траур объявили по всей территории России. Внутри здания имелись неустойчивые конструкции, большое количество дыма, высокая температура. Спасатели делали все возможное. Согласно последним данным, погибли 64 человека. Около двух третей погибших – дети.