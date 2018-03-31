Биатлонист Логинов: очень сильный ветер помешал стрельбе в спринте на ЧР

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 мар - РИА Новости, Елена Вайцеховская. Александр Логинов, который в субботу стал победителем спринтерской гонки на чемпионате России, заявил, что стрелять на старом рубеже ему помешал слишком сильный ветер.

Логинов выиграл спринтерскую гонку, допустив два промаха на втором рубеже в стрельбе стоя. В четверг биатлонист завоевал звание чемпиона России в индивидуальной гонке.

"На стойке я сделал два промаха, но они объяснимы. Был очень сильный порывистый ветер. Я стрелял на 28-1 установке, ветер наиболее сильно дул с одного бока, с другого еще и от щита отхлестывал, закручивая винтовку так, что ее было сложно удерживать", - сказал Логинов журналистам.

"На пристрелке шел снег, причем он настолько сильный, что не было видно мишени. Потом снег прекратился, но на трассе образовались большие сугробы, месиво. В принципе я хорошо разложил силы. Первый и второй круг прошел с запасом, да и начало третьего тоже – чтобы остались силы. Выход на финишную равнину здесь тяжелый, приходилось терпеть", - заключил спортсмен.