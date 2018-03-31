Более 150 тысяч человек покинули Восточную Гуту с начала действия гумпауз

С начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты вышли более 150 тысяч человек. Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии. Читайте по теме

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«Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при содействии российского Центра организован выход более 150 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Также Центр проинформировал, что при содействии Центра из плена были освобождены восемь заложников, которых удерживали боевики «Джебхат ан-Нусры» (запрещенная в России террористическая организация) в Восточной Гуте.

«31 марта 2018 года при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике были освобождены из плена восемь заложников, удерживаемых боевиками вооруженной группировки „Джебхат ан-Нусра“ на территории Восточной Гуты», — сообщил Центр.

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