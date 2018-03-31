Через украинскую границу пытался прорваться немец на велосипеде (ФОТО)

Пограничники Мостиского отряда вместе с пограничниками Польши задержали на границе Украины гражданина ФРГ, который пытался попасть на Украину, не имея на то документов.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Задержанию предшествовала информация с польской стороны про гражданина Германии, который несмотря на отсутствие документов, которые позволяют пересекать границу, планирует пробраться на Украину вне пункта пропуска «Смильница». Сотрудники Госпогранслужбы проверили информацию и обнаружили мужчину на окраине населенного пункта Старява на Львовщине. При себе 30-летний мужчина имел внутренний паспорт гражданина Германии.

Впоследствии выяснилось, что иностранец на велосипеде планировал осуществить туристическую поездку в Одессу.

Велосипедиста-нарушителя задержали для выяснения всех обстоятельств правонарушения.