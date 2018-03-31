Давай поженимся - Бизнесмен с запросами (29.03.2018)

Добавлено: 31 мар 2018 в 22:42 ,

Давай поженимся. Бизнесмен с запросами последний выпуск 29 марта. Жених – Константин, 46 лет, владелец российско-китайской компании по продаже колготок. Любит охоту и рыбалку, играет на гитаре, катается на лыжах и велосипеде, регулярно посещает тренажерный зал, мечтает еще раз стать отцом. Дважды разводился с женой по одной и той же причине, которую не хочет озвучивать, чтобы не испортить с ней отношения. Константину не интересны курящие безвкусно одетые женщины с длинными нарощенными ногтями. Рядом с собой он видит легкую на подъем творческую натуру с родинкой на пикантном месте, которая не боится посмеяться над собой.



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