Давид Анташвили хочет влюбиться по-настоящему

Скажу честно, сейчас я хочу влюбиться по-настоящему, прям «поплыть» головой, чтоб ни о чем другом не думать. Я всегда отдаюсь полностью в дружбе и в отношениях. На проекте очень много лицемерия, да и в жизни тоже, поэтому я мечтаю встретить настоящую и искреннюю девушку. Хочется, как в фильмах про любовь… А так не бывает. Я готов встать на колени перед кем угодно, если мне дадут такую любовь. И жду «ту самую» девушку.