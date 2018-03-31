Скажу честно, сейчас я хочу влюбиться по-настоящему, прям «поплыть» головой, чтоб ни о чем другом не думать. Я всегда отдаюсь полностью в дружбе и в отношениях. На проекте очень много лицемерия, да и в жизни тоже, поэтому я мечтаю встретить настоящую и искреннюю девушку. Хочется, как в фильмах про любовь… А так не бывает. Я готов встать на колени перед кем угодно, если мне дадут такую любовь. И жду «ту самую» девушку.
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Новости » Шоу-бизнес » Давид Анташвили хочет влюбиться по-настоящему
Давид Анташвили хочет влюбиться по-настоящему
Добавлено: 31 мар 2018 в 17:02, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 31 мар 2018 в 17:02, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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