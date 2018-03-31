День Смеха или День дурака россияне отметят 1 апреля 2018 года

Люди уже привыкли, что в этот период можно разыгрывать друзей и знакомых, или просто подшучивать над ними. День Смеха 1 апреля имеет глубокие корни известно, что в 1539 году один фламандский дворянин разыграл своих слуг, дав им шуточные поручения 1 апреля.

Главный большой первоапрельский розыгрыш состоялся в Москве в 1703 году. Глашатаи ходили по улицам, зазывая народ на «неслыханное представление». От зрителей отбоя не было. А когда в назначенный час распахнулся занавес, все увидели на подмостках полотнище с надписью:

Теперь же каждый год 1 апреля люди не упускают возможности пошутить над своими друзьями или родственниками. Некоторые ограничиваются смс-поздравлениями, сомнительного содержания, ну а находятся и такие, каковые используют целые сценария розыгрышей, чтобы вовлечь друга в «правдивую» историю. Все, зависит, конечно, от настроения, но главное, чтобы тот над кем шутят не остался в обиде, ведь праздник несет хохот, радость и веселье.