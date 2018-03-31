Для чего нужна академическая одежда напрокат

Академический костюм – это комплект из черной мантии, специальной шапки-конфедератки и капюшона с декоративной разноцветной обводкой внутри. Весь комплект составляет церемониальный наряд, который традиционно считается обязательным при процедуре вручения аттестатов как для преподавателей, так и для выпускников.

Корни такого одеяния кроются в Европе, однако, сегодня они востребованы по всему миру. Наличие данной одежды создает особую атмосферу праздника, навевает торжественность и уникальность момента. Особенно актуально сегодня черные мантии напрокат, заказать которые можно на сайте https://mirmantii.ru/rent.

Зачем нужно приобретать академический наряд напрокат:

Это удобная и дешевая альтернатива покупке;

Скорее всего, она понадобится всего один раз в жизни, почему нецелесообразно озадачиваться приобретением собственного костюма;

Централизованная возможность заказа сразу нескольких комплектов, вплоть до обеспечения ими всей группы. Это удобно, ведь все наряды специально выравниваются под друг друга для аутентичности.

Заказывая данную услугу в компании Мир Мантий, клиент получает свой костюм в обусловленное время и место. Все наряды выдаются очищенными, разглаженными и подготовленными к церемониальной процедуре вручения аттестатов или дипломов.

На сайте представлено сразу несколько моделей, благодаря чему можно подобрать подходящие наряды для каждого конкретного человека, будь то преподаватель или выпускник. Это уникальная возможность сделать свой выпускной вечер незабываемым на всю жизнь. Оформить заказ можно на сайте, получив подробную информацию об выбранном комплекте церемониального наряда.