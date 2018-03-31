Добавлено: 31 мар 2018 в 15:00 ,

Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой. Молодой ученик 11 серия последний выпуск 30 марта. Загадочная смерть в Самарской области: молодой человек ушел с работы на обед, и его тело нашли всего в 600 метрах от дома. Следствие утверждает, это суицид. Но за несколько минут до смерти он звонил в банк. Смогут ли экстрасенсы выяснить настоящую причину трагедии? Фатима – финалистка проекта Битва экстрасенсов и яснознающая. Свой дар она получила еще в детстве. Ее миссия – помощь людям. Во время работы военным журналистом ясновидящая практически ежедневно выезжала в “горячие точки”. Ей удавалось безошибочно почувствовать, где была опасность.



ТЭГИ: Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой - Молодой ученик, 11 выпуск (30.03.2018) - смотреть онлайн бесплатно, Смотреть Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой - Молодой ученик, 11 выпуск (30.03.2018) новый выпуск, Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой - Молодой ученик, 11 выпуск (30.03.2018) без регистрации, Смотреть последний выпуск Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой - Молодой ученик, 11 выпуск (30.03.2018), Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой - Молодой ученик, 11 выпуск (30.03.2018) онлайн, Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой - Молодой ученик, 11 выпуск (30.03.2018) в хорошем качестве, Ток шоу смотреть Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой - Молодой ученик, 11 выпуск (30.03.2018) онлайн