Долгосрочная аренда трактора в Серпухове

Показать меню
Актуально
МЧС отчиталось о работе пожарных в ТЦ «Зимняя вишня» - 19:13 МЧС отчиталось о работе пожарных в ТЦ «Зимняя вишня» Врачи сообщили об улучшении состояния дочери Скрипаля - 19:13 Врачи сообщили об улучшении состояния дочери Скрипаля Тулеев перечислил дневной заработок в помощь семьям погибших в «Зимней вишне» - 19:13 Тулеев перечислил дневной заработок в помощь семьям погибших в «Зимней вишне» Директор мусорного полигона «Воловичи» уволился - 19:14 Директор мусорного полигона «Воловичи» уволился Миниатюрные клещи путешествуют в желудке улиток - 19:14 Миниатюрные клещи путешествуют в желудке улиток В Кемерово назвали причину блокировки дверей в кинотеатре ТЦ - 19:15 В Кемерово назвали причину блокировки дверей в кинотеатре ТЦ В Госдепе США рассказали, когда прекратится давление на КНДР - 19:21 В Госдепе США рассказали, когда прекратится давление на КНДР Заместитель Министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков проинспектировал - 19:28 Заместитель Министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков проинспектировал воинские части ЦВО в Самарской области Как приготовить шакшуку - 19:30 Как приготовить шакшуку В ДНР опубликовали приказ о прекращении огня (ДОКУМЕНТ) - 19:59 В ДНР опубликовали приказ о прекращении огня (ДОКУМЕНТ) Португальский футболист Жоау Моутинью продлил контракт с "Монако" до 2020 года - 20:14 Португальский футболист Жоау Моутинью продлил контракт с Украина стала на шаг ближе к вступлению в НАТО - 20:37 Украина стала на шаг ближе к вступлению в НАТО Белый дом пригласил в США новых российских дипломатов вместо высланных: "Наши - 20:41 Белый дом пригласил в США новых российских дипломатов вместо высланных: Россия вышлет 60 дипломатов США и закроет консульство в Петербурге - 20:50 Россия вышлет 60 дипломатов США и закроет консульство в Петербурге Минтруд предложил увеличить пособие по безработице с 2019 года - 20:51 Минтруд предложил увеличить пособие по безработице с 2019 года Россия запретила ввоз овощей и фруктов из Абхазии - 20:51 Россия запретила ввоз овощей и фруктов из Абхазии Песков объяснил отказ Путина выходить на митинг в Кемерово - 20:51 Песков объяснил отказ Путина выходить на митинг в Кемерово
» » Долгосрочная аренда трактора в Серпухове

Долгосрочная аренда трактора в Серпухове


Добавлено: 31 мар 2018 в 19:12, Категория: Статьи

Долгосрочная аренда трактора в СерпуховеПроведение строительных работ, рытье котлованов, траншей и строительство фундаментов, выравнивание участка земли, погрузка и разгрузка строительных материалов, мусора, грунта, земли требует специальной коммунальной техники.

Жители города Серпухова и Серпуховского района, а также близлежащих населенных пунктов в районе 30-40 километров от Серпухова могут воспользоваться услугой по аренде тракторов http://rentehno.ru/kommunalnaya-tehnika.

Землеройной технике отдают предпочтение с учетом сложности, продолжительности, нужной точности работ, особенностей рельефа и характеристик грунта, а также ряда других факторов.

В случае, если вам понадобится консультация в выборе трактора, по технике, условиям сотрудничества и проведение расчета стоимости аренды, то просто свяжитесь с нами по контактному телефону 8 (926) 616-92-04, либо отправьте заявку через специальную форму.

В целом, трактора могут быть многообразного назначения. Они в своем большинстве ориентированы на проведение определенных работ, требующих участия данного вида спецтехники. Содействие осуществляется как в отношении частных лиц, так и в отношении предприятий различной специфики. Оплата аренды осуществляется наличным или безналичным путем.

Все цены указаны за час аренды. В аренду сдаются следующие виды тракторов:

А) Экскаватор: колесный трактор-экскаватор марки Atlas 1304 (2000 рублей).

Б) Экскаватор-погрузчик: модель JCB 3CX с установкой ковша, либо гидромолота (от 1 500 рублей).

В) Фронтальный погрузчик: марка погрузчика ТО-30 (от 1 600 рублей).

Г) Другие варианты аренды тракторов в Серпухове и Серпуховском районе и Серпуховском районе.

Сотрудники компании «РенТехно» будут признательны, если вы подскажете нам свои предложения по улучшению сервиса предоставляемых услуг.


Материалы по теме:

Инженерно-геологические исследования в Москве: порядок проведения работ
Житель Зианчуринского района Башкорстостана угнал сразу 2 трактора
Изобретатель из Серпухова спроектировал мини–аэросани
Особенности фундамента на территориях со сложным рельефом
Добавлено: 31 мар 2018 в 19:12, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Алаев уверен, что арбитр Карасев на высочайшем уровне отработает ЧМ-2018

Алаев уверен, что арбитр Карасев на высочайшем уровне отработает ЧМ-2018

Пьяный вандал уничтожил памятник русским воинам в Чехии

Пьяный вандал уничтожил памятник русским воинам в Чехии

А нас за что? Климкин прокомментировал высылку украинских дипломатов из России

А нас за что? Климкин прокомментировал высылку украинских дипломатов из России

Москва объявила европейским дипломатам о зеркальных мерах

Москва объявила европейским дипломатам о зеркальных мерах

Новости России
еще новости
Эксперт рассказал, зачем России нефть Мадагаскара

Эксперт рассказал, зачем России нефть Мадагаскара

Зюганов: Собчак пока не готова к серьезной политике

Зюганов: Собчак пока не готова к серьезной политике

Следователи призвали арестовать главу фирмы-собственника «Зимней вишни»

Следователи призвали арестовать главу фирмы-собственника «Зимней вишни»

Бастрыкин прибыл в Кемерово с московскими следователями

Бастрыкин прибыл в Кемерово с московскими следователями

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Кортни Кардашьян опубликовала горячее совместное фото с молодым бойфрендом

Кортни Кардашьян опубликовала горячее совместное фото с молодым бойфрендом

Давид Анташвили хочет влюбиться по-настоящему

Давид Анташвили хочет влюбиться по-настоящему

Холостяк - 8 сезон, 3 выпуск - Пост-шоу, Как выйти замуж (30.03.2018)

Холостяк - 8 сезон, 3 выпуск - Пост-шоу, Как выйти замуж (30.03.2018)

Жена Джереми Микса эмоционально прокомментировала его роман с Хлоей Грин

Жена Джереми Микса эмоционально прокомментировала его роман с Хлоей Грин

Новости политики
еще новости
Российские эмигранты пожаловались Трампу на русофобию и дискриминацию

Российские эмигранты пожаловались Трампу на русофобию и дискриминацию

Россия не стала высылать посла из Хорватии в ответ на высылку российского дипломата

Россия не стала высылать посла из Хорватии в ответ на высылку российского дипломата

Епископ Августин (Анисимов): Наше тело разрушается под воздействием больного грехом человека

Епископ Августин (Анисимов): Наше тело разрушается под воздействием больного грехом человека

В Совбезе ООН ввели новые санкции против КНДР

В Совбезе ООН ввели новые санкции против КНДР

Новости экономики
еще новости
Инфляция в России упадет до рекордного минимума

Инфляция в России упадет до рекордного минимума

Ryanair планирует трудоустроить 250 украинских IT-специалистов

Ryanair планирует трудоустроить 250 украинских IT-специалистов

США отказались «кормить» ООН

США отказались «кормить» ООН

Власть идет навстречу народу: Владимир Гройсман сделал важное заявление

Власть идет навстречу народу: Владимир Гройсман сделал важное заявление

Новости общества
еще новости
Завершился конкурс научных работ, выполненных слушателями и курсантами вузов Минобороны РФ

Завершился конкурс научных работ, выполненных слушателями и курсантами вузов Минобороны РФ

Юнармейцы посетили Санкт-Петербургский кадетский военный корпус Минобороны РФ

Юнармейцы посетили Санкт-Петербургский кадетский военный корпус Минобороны РФ

В учениях РВСН задействовано более 300 единиц техники, включая пусковые установки

В учениях РВСН задействовано более 300 единиц техники, включая пусковые установки

В Краснодаре бывшие сотрудники ГИБДД подняли бунт против руководства из-за взяток

В Краснодаре бывшие сотрудники ГИБДД подняли бунт против руководства из-за взяток

Происшествия
еще новости
В психоневрологической больнице подмосковного Ногинска случился пожар

В психоневрологической больнице подмосковного Ногинска случился пожар

Пожар в ТРЦ Нижнего Новгорода: эвакуированы более тысячи человек

Пожар в ТРЦ Нижнего Новгорода: эвакуированы более тысячи человек

Автобус с 18 пассажирами перевернулся на Ставрополье

Автобус с 18 пассажирами перевернулся на Ставрополье

В Румынии произошла авария на АЭС

В Румынии произошла авария на АЭС

Новости Украины
еще новости
В сеть выложили забавное видео «курящего» слона

В сеть выложили забавное видео «курящего» слона

Стало известно, каким людям опасно есть чеснок

Стало известно, каким людям опасно есть чеснок

Составлен рейтинг самых худших трасс Украины

Составлен рейтинг самых худших трасс Украины

Медики объяснили, как с легкостью перенести магнитную бурю

Медики объяснили, как с легкостью перенести магнитную бурю

Мировые новости
еще новости
Франция рассказала о судьбе дальнейших отношений с Россией

Франция рассказала о судьбе дальнейших отношений с Россией

Из-за гамбургеров и пиццы страдают гормоны, - ученые

Из-за гамбургеров и пиццы страдают гормоны, - ученые

Неожиданное развитие событий: США выведут свои войска из Сирии

Неожиданное развитие событий: США выведут свои войска из Сирии

Украинская армия несет потери: в штабе АТО сообщили плохие новости с Донбасса

Украинская армия несет потери: в штабе АТО сообщили плохие новости с Донбасса




Лента новостей
Давид Анташвили хочет влюбиться по-настоящему - 17:02 Давид Анташвили хочет влюбиться по-настоящемуДвижение на «красной ветке» метро восстановили после падения пассажира - 16:56 Движение на «красной ветке» метро восстановили после падения пассажираБастрыкин поручил проверить работу пожарных в «Зимней вишне» - 16:56 Бастрыкин поручил проверить работу пожарных в «Зимней вишне»Британские власти объяснили досмотр российского самолета - 16:56 Британские власти объяснили досмотр российского самолета«Локомотив» уступил «Амкару» в матче РФПЛ - 16:55 «Локомотив» уступил «Амкару» в матче РФПЛСПЧ обратился к директору ФСИН из-за перевода Малобродского - 16:55 СПЧ обратился к директору ФСИН из-за перевода МалобродскогоЗа два года ВМФ России пополнится на 50 кораблей и судов - 16:55 За два года ВМФ России пополнится на 50 кораблей и судовМрачный самолет-призрак зафиксировали в небе над Великобританией - 16:50 Мрачный самолет-призрак зафиксировали в небе над ВеликобританиейПричины завести мини-пиги - 16:26 Причины завести мини-пигиМосква пригрозила Лондону ответом на ситуацию с самолетом «Аэрофлота» - 16:17 Москва пригрозила Лондону ответом на ситуацию с самолетом «Аэрофлота»Холостяк - 8 сезон, 3 выпуск - Пост-шоу, Как выйти замуж (30.03.2018) - 16:03 Холостяк - 8 сезон, 3 выпуск - Пост-шоу, Как выйти замуж (30.03.2018)Стало известно, каким людям опасно есть чеснок - 15:58 Стало известно, каким людям опасно есть чеснокЖена Джереми Микса эмоционально прокомментировала его роман с Хлоей Грин - 15:44 Жена Джереми Микса эмоционально прокомментировала его роман с Хлоей ГринБиатлонист Логинов: очень сильный ветер помешал стрельбе в спринте на ЧР - 15:30 Биатлонист Логинов: очень сильный ветер помешал стрельбе в спринте на ЧР
Последние новости
Долгосрочная аренда трактора в Серпухове - 19:12 Долгосрочная аренда трактора в Серпухове В сеть выложили забавное видео «курящего» слона - 18:49 В сеть выложили забавное видео «курящего» слона Турчинов задекларировал старинные Библии и права на фильм - 18:30 Турчинов задекларировал старинные Библии и права на фильм Футболист Рыбус: когда борешься за чемпионство, играть так, как с "Амкаром", нельзя - 18:16 Футболист Рыбус: когда борешься за чемпионство, играть так, как с Кортни Кардашьян опубликовала горячее совместное фото с молодым бойфрендом - 18:14 Кортни Кардашьян опубликовала горячее совместное фото с молодым бойфрендом Триколор ТВ стратегия развития - 17:58 Триколор ТВ стратегия развития Универсальный выбор – строганные пиломатериалы - 17:56 Универсальный выбор – строганные пиломатериалы День Смеха или День дурака россияне отметят 1 апреля 2018 года - 17:50 День Смеха или День дурака россияне отметят 1 апреля 2018 года Украинский хакер сдавал в аренду вирусы за криптовалюту (ФОТО) - 17:42 Украинский хакер сдавал в аренду вирусы за криптовалюту (ФОТО) Макрон не имеет оснований посылать солдат в Сирию — глава Минобороны Турции - 17:35 Макрон не имеет оснований посылать солдат в Сирию — глава Минобороны Турции Мару Багдасарян вновь задержали за езду без прав - 17:29 Мару Багдасарян вновь задержали за езду без прав Мавроди похоронили на Троекуровском кладбище - 17:29 Мавроди похоронили на Троекуровском кладбище В Турции рассказали о визите Путина на следующей неделе - 17:28 В Турции рассказали о визите Путина на следующей неделе
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"