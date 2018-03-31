Долгосрочная аренда трактора в Серпухове

Проведение строительных работ, рытье котлованов, траншей и строительство фундаментов, выравнивание участка земли, погрузка и разгрузка строительных материалов, мусора, грунта, земли требует специальной коммунальной техники.

Жители города Серпухова и Серпуховского района, а также близлежащих населенных пунктов в районе 30-40 километров от Серпухова могут воспользоваться услугой по аренде тракторов http://rentehno.ru/kommunalnaya-tehnika.

Землеройной технике отдают предпочтение с учетом сложности, продолжительности, нужной точности работ, особенностей рельефа и характеристик грунта, а также ряда других факторов.

В случае, если вам понадобится консультация в выборе трактора, по технике, условиям сотрудничества и проведение расчета стоимости аренды, то просто свяжитесь с нами по контактному телефону 8 (926) 616-92-04, либо отправьте заявку через специальную форму.

В целом, трактора могут быть многообразного назначения. Они в своем большинстве ориентированы на проведение определенных работ, требующих участия данного вида спецтехники. Содействие осуществляется как в отношении частных лиц, так и в отношении предприятий различной специфики. Оплата аренды осуществляется наличным или безналичным путем.

Все цены указаны за час аренды. В аренду сдаются следующие виды тракторов:

А) Экскаватор: колесный трактор-экскаватор марки Atlas 1304 (2000 рублей).

Б) Экскаватор-погрузчик: модель JCB 3CX с установкой ковша, либо гидромолота (от 1 500 рублей).

В) Фронтальный погрузчик: марка погрузчика ТО-30 (от 1 600 рублей).

Г) Другие варианты аренды тракторов в Серпухове и Серпуховском районе и Серпуховском районе.

Сотрудники компании «РенТехно» будут признательны, если вы подскажете нам свои предложения по улучшению сервиса предоставляемых услуг.