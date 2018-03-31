Дом 2 - Дневной - Выпуск 5072 - Lite (30.03.2018) ТНТ

Добавлено: 31 мар 2018 в 21:24 ,

Дневной выпуск Lite 30 марта свежая серия. Илья Яббаров вернулся с выходного и объяснил Алёне Рапунцель, что реакция на Олю Жарикову – это всего лишь стеб, он прикалывался, ему “пофик на Жарикову”, все равно, что он разговаривал об этом с Гобозовым и сам предлагал Саше строить отношения с Олей. Яббаров объяснил, что не расставался с Аленой, это она от него отказалась. На кухне ребята обсудили то, что если каждый участник на протяжении четырёх месяцев будет вкладывать по пять тысяч, то к финалу конкурса “Свадьба на миллион” соберётся как раз ещё один миллион на свадьбу. Александр Гобозов обидел Викорию Борисевич, сунув ей мелочь на стол со словами: “Тебе пригодятся”. Виктория швырнула деньги в Гобозова.



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