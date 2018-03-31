Дом 2 - Дневной, Выпуск 5073, Lite (31.03.2018) ТНТ

Добавлено: 31 мар 2018 в 16:02 ,

Дневной выпуск Lite 31 марта свежая серия. Антон выпил лишнего и рукой разбил на столе тарелку, порезал руку. Шоки переживает, что Марго едет в отель без камер с Ромой. Марго напомнила Антону, что он сам ее бросил, сам отправил с Ромой в отель, пусть теперь сидит и ждет ее. Антон не понимает, почему Марго не хочет строить с ним реальные отношения, а с Гриценко готова ехать в отель. Шоки считает, что если бы он нравился Марго, то она не поехала бы. Марго ответила, что она свободная девушка и поедет отдыхать. Саймон сказал Лене, что не хочет ей давать тех эмоций, что она просит, он устал, они же договаривались и где вчера была идиллия и мир. Хромина не уверена в паре, в том, что завтра будет все нормально и он не сломает ей хребет стулом.



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