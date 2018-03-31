Дом 2 - Ночной - Выпуск 5071 - После заката (29.03.2018)

Добавлено: 31 мар 2018 в 22:42 ,

Ночной выпуск 29 марта свежая серия После заката. Утро в паре Майи и Леши началось с ссоры. Купин накануне просил девушку съездить в клинику и сдать анализы. Майя никуда не поехала. Леша считает, что Майе плевать на свое здоровье, а Донцова, в свою очередь, обвинила Алексея в том, что он её подставил. Майя Донцова считает, что Алексей Купин её подставил, когда договорился об её выезде в больницу, но не предупредил девушку и поэтому она не успела записаться к врачу. Майя никуда не поехала. Леша считает, что Майе плевать на свое здоровье. Донцова заявила Леше, что если его так заботит ее здоровье, чего он не делает детей, как обещал.



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