Добавлено: 31 мар 2018 в 21:24 ,

Остров любви выпуск 30 марта свежая серия. Алёна Рапунцель не довольна тем, как Илья Яббаров высказывается на лобном месте в сторону Ольги Жариковой. Илья Яббаров заявил, что больше он ни слова не откомментирует в сторону пары Александра Гобозова и Ольги Жариковой. Гобозов удивился такому заявлению, ведь Илья всегда утверждает, что никто не сможет заткнуть ему рот. Пара разругалась. Александр Гобозов устроил Ольге Жариковой военизированное свидание. Жарикова в военной форме прошла полосу препятствия. Александр научил Олю стрелять по мишеням, разбивать бутылку о голову, разбивать доску рукой. А также девушка самостоятельно справилась с хулиганом, которого представлял Дмитрий Кварацхелия.



ТЭГИ: Дом 2 - Остров любви - 5072 Выпуск (30.03.2018) ТНТ - смотреть онлайн бесплатно, Смотреть Дом 2 - Остров любви - 5072 Выпуск (30.03.2018) ТНТ новый выпуск, Дом 2 - Остров любви - 5072 Выпуск (30.03.2018) ТНТ без регистрации, Смотреть последний выпуск Дом 2 - Остров любви - 5072 Выпуск (30.03.2018) ТНТ, Дом 2 - Остров любви - 5072 Выпуск (30.03.2018) ТНТ онлайн, Дом 2 - Остров любви - 5072 Выпуск (30.03.2018) ТНТ в хорошем качестве, Ток шоу смотреть Дом 2 - Остров любви - 5072 Выпуск (30.03.2018) ТНТ онлайн