Дом 2 - Остров любви - 5073 Выпуск (31.03.2018) ТНТ

Добавлено: 31 мар 2018 в 17:49 ,

Остров любви выпуск 31 марта свежая серия. Алексей Купин и Майя Донцова позвонили маме Леши и спросили, готова ли она стать бабушкой. Мама удивленно спросила, что уже. Леша сообщил маме, что они с Майей начали делать детей. Мама ответила, что дети, это радость. Штрих влюбился в Сашу, но головой понимает, что отношений с ней не получится. Штрих заявил Шеве, что она предает его и обманывает, он не может забыть некоторые ситуации. Саша ответила, что изменилась ради него. Денисов ответил, что не верит. Саймон Марданшин планирует съездить на кастинг, так как он решил поставить точку в отношениях с Еленой Хроминой. Лена поинтересовалась у парня, зачем тогда он её обнимал перед расставанием, ведь этим он делает больнее. Саймон считает отношения с Леной утопией.



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