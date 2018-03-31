Дом 2 - Вечерний - Выпуск 5071 - Город любви (29.03.2018) ТНТ

Добавлено: 31 мар 2018 в 22:42 ,

Вечерний выпуск 29 марта свежая серия. На лобном месте Ольга Бузова сказала Саше Гобозову, что вокруг него меняются женщины, а привычки остаются те же. Бузова напомнила Гобозову, что Катя Зиновьева приняла решение участвовать во втором этапе конкурса, они вместе прошли детектор. Гобозов ответил, что у него есть Оля, они пара, они в отношениях. Катя же целуется с Ромой, Женей, Лешей, изменяет ему с другом Насти Балинской, он никогда не будет с Катей, ему не женщина, которая пьет и напропалую целуется с другими мужиками, они с Катей расстались и расставили точки. Гобозов готов участвовать с Олей в конкурсе «Свадьба на миллион», если они выиграют, то он подумает насчет свадьбы.



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