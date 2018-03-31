Эксперт рассказал, зачем России нефть Мадагаскара

Впервые нефтеразведка на Мадагаскаре проводилась еще в начале прошлого века. Геологи обнаружили недра, по свойствам способствующие образованию углеводородов. Впоследствии в этом регионе было проведено много геофизических исследований.

Как пишет Федеральное агентство новостей (ФАН), на площади почти в миллион квадратных километров геологи выявили пять осадочных бассейнов. После завершения разведки наступил этап освоения первого нефтяного месторождения в Мадагаскаре. Сегодня власти острова убеждены, что им есть чем заинтересовать зарубежных инвесторов.

Интересы России

Политолог Иван Аркатов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что взаимоотношения по линии международного сотрудничества начали выстаиваться между Россией и Мадагаскаром еще в 1964 году, когда островная страна заявила о своей независимости от колониальной Франции. Однако после развала Советского Союза двусторонние отношения практически сошли на нет. Это произошло из-за внутренних проблем России в бурных девяностых.

Сегодня РФ — совершенно иной игрок на международной арене, чем 20-25 лет назад, который ведет свою независимую политику. Особенно важен поиск все новых и новых партнеров сейчас, когда Запад поставил страну в условия необоснованного внешнеполитического и экономического давления.

«Развитие отношений с Мадагаскаром в этой ситуации было бы очень и очень кстати. Нужно учесть последние новости с этого острова — новое нефтяное месторождение Цимироро может стать отправной точкой возрождения взаимоотношений России и Мадагаскара», — пояснил Аркатов.

По его словам, сейчас мадагаскарская нефть доставляется до мест назначения при помощи автоцистерн, что дорого и не позволяет в короткое время доставлять большие объемы. Россия могла бы помочь островному государству в строительстве трубопроводов. С другой стороны, может помочь в развитии новых залежей углеводородов на острове и шельфе.

В 2019 году Мадагаскар объявит тендер, в рамках которого иностранным компаниям будет предложено около 40 шельфовых площадок для разработки, а также три-четыре блока на территории острова. По мнению Аркатова, российским компаниям и государству стоило бы включиться в это проект. Тому как минимум две причины. Во-первых, для России это экономическая выгода. Во-вторых, противодействие давлению Запада, тем более что в последнее время произошел обрыв ряда экономических связей с западными партнерами. Для России работа по разным направлением с Мадагаскаром, и особенно в нефтяной отрасли — это возможность создать новую точку геополитического влияния в этом африканском регионе.