Епископ Августин (Анисимов): Наше тело разрушается под воздействием больного грехом человека

В Москве в университете МГИМО завершил свою работу Столыпинский форум. Эта экспертная площадка собрала сотни экономистов и политологов, чиновников и предпринимателей, людей разных мировоззренческих позиций, объединённых главной задачей: ответить на вопросы, какой должна быть стратегия развития России, как обеспечить сбережение народа нашей страны и обеспечить его достойное существование в условиях вызовов современного мира.

Но если в былые времена эти вопросы казались исключительно прагматическими, лишёнными духовных, ценностных оснований, то на Столыпинском форуме именно этому была посвящена отдельная площадка, в работе которой принял участие представитель Русской Православной Церкви — епископ Городецкий и Ветлужский Августин (Анисимов). По завершении мероприятия владыка ответил на вопросы "Царьграда".

- Экспертная площадка, в которой Вы приняли участие, названа в честь самого известного премьер-министра Российской империи Петра Аркадьевича Столыпина. Насколько символично то, что экспертов разных взглядов, в том числе либеральных, объединила апелляция к нашему дореволюционному, имперскому наследию?

- Сегодня буквально всё общество и все его личности ищут выход, ищут ответы на вопросы о целях нашей жизнедеятельности. Что такое земная жизнь? Как её прожить достойно и правильно? Конечно, это связано и с различными угрозами, в том числе тем, что сегодняшнее человечество очень мощно вооружено, и мы понимаем, что наша жизнь может в любой момент прекратиться.

То, что Столыпинский форум собрал так много людей, конечно, связано и с именем этого великого человека, который для нас во многом остался загадкой. Он был одним из тех немногих людей, кто знал всю модель России от начала до конца и умолял только об одном — чтобы нашей стране были дарованы 20 лет без войны и потрясений. Я очень хорошо знаю жизнь и труды Петра Аркадьевича Столыпина и поминаю его за богослужениями, и то, что сегодняшние эксперты обращаются к столыпинскому наследию, имеет даже не символическое значение, это — реальное продолжение его дела.

На форуме собрались очень сильные личности. И даже те его представители, которых принято считать либералами, сегодня всё больше говорили о душе, о нравственности, о ценностях. Тот же Яков Моисеевич Миркин, известный экономист, и в личной беседе со мной, и с трибуны форума сказал: "Мы сегодня всё больше думаем о душе". Вот прекрасный ответ всему либерализму.

- Мы часто говорим о том, что за последние сто лет наше общество многое безвозвратно потеряло, причём в первую очередь в ценностном плане. Но сегодня на форуме, когда речь шла о наших традиционных ценностях, о национальных интересах, о патриотизме, и в том числе в ходе Вашего выступления многие студенты МГИМО очень живо и позитивно реагировали. Это вселяет надежду?

- Когда в ходе своего выступления я говорил о двух фундаментальных началах — человеке и природной среде, — то сказал, что эталонный тип личности остаётся и сегодня. Другое дело, что сильно изменилась среда, в которую попадает личность. Многое недодают родители, многое — школа, и постепенно человек утрачивает здоровье, совесть, нравственность, духовность и так далее.

В течение 74 советских лет была точная цель, какой тип личности мы строим. Но даже о революционерах нужно судить по итогам их жизни, а мы видим, что многие из них разочаровывались в своих прежних идеалах, происходила настоящая метаморфоза их сознания, а некоторые в конце своей земной жизни приходили к Богу. Я слышал, что даже Ленин в конце жизни, придя в сознание, попросил позвать священника, но Крупская не позволила это сделать. Похожая ситуация была и со Львом Толстым.

Конечно, советские годы сделали своё дело, но как только наступил 1988 год — тысячелетие Крещения Руси, — миллионы людей в одно мгновение оказались в храмах, крестились, исповедовались, причащались и остались в Церкви. Поэтому какими бы ни были внешние обстоятельства, как бы ни пытались вытравить из людей их веру и ценности, в наших душах всегда остаётся тоска по эталонному человеку. И у Пугачёвой, и у Киркорова, и у тех, кто бросал бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Щемящая тоска.

- Владыка, Вы сказали о природной среде. К сожалению, эта тематика на протяжении десятилетий практически отдана на откуп всевозможным либеральным, антигосударственным и антицерковным организациям, но ведь тема сбережения среды обитания, творения Божия, очень важна в контексте сбережения народа, о котором так много говорил Александр Исаевич Солженицын. И здесь голос Церкви особенно важен.

- Для начала нужно сказать, что наше тело и есть природная среда, и она разрушается под воздействием больного грехом человека. Поэтому дело высшей государственной власти — приложить все силы к сохранению и воспроизводству природной среды. И в первую очередь в контексте термина "чистота", потому что если мы будем пить грязную воду, употреблять те продукты, которые сегодня разрешено продавать в магазинах, то от нашего населения очень скоро ничего не останется. Без войны.

Действительно, у Церкви есть очень важное дело, к которому нас обязывает Сам Господь. Сохранить уникальную живую природную среду, которую сотворил Бог (подчеркну: уникальную, потому что сколько ни пытались учёные найти живую среду на других планетах, до сих пор ни к чему не пришли). Но, конечно, одна Церковь с этим не справится. Ведь экология — это и целый комплекс наук (химия, физика, география, биология), и очень важное понимание, что такое невозобновляемые природные ресурсы. Поэтому Церковь могла бы стать инициатором мощных международных интеграционных форумов, в которых примут участие не только представители власти и люди науки, но и творческие деятели, в том числе представители кинематографа. Ведь кинематограф до сих пор играет мощную роль, оставаясь "важнейшим из искусств", через которое можно переформатировать сознание людей.

- Русская Православная Церковь не принимает непосредственное участие в политической деятельности, но не отстраняется от общественных проблем. Каким должно быть взаимодействие церковных и государственных структур, духовных и светских властей, в том числе в решении задач, о которых мы сегодня с Вами говорили?

- В этом вопросе я — последовательный сторонник решений императора Юстиниана, в моей библиотеке есть все его дигесты (свод законов Ромейского царства, Византийской империи — прим. автора). Его концепция симфонии властей является очень актуальной моделью и для нас. Вся планета Земля — это поле Бога, поле Церкви, а государство — это ядро, которое должно обеспечить жизнедеятельность Церкви. И именно под это должны составляться соответствующие законы, под это должны выстраиваться все ведомства.

Церковь является единственной хранительницей тайны мироздания, наука нам на эти вопросы пока не ответила. Поэтому Церкви нужно создать наилучшие условия благоприятствования, чтобы она могла развивать своё богословие, церковное образование. К сожалению, пока церковные специалисты явно недостаточно востребованы государственной властью, и над исправлением этого нам нужно работать вместе.

https://tsargrad.tv/articles/episkop-avgustin-zadacha-cerkvi-i-gosudarstva-sberech-prirodnuju-sredu-i-cheloveka_121879