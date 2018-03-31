Франция рассказала о судьбе дальнейших отношений с Россией

Париж заинтересован в диалоге с Москвой по всем международным проблемам.Об этом заявили в МИД Франции в связи с решением России выслать четырех французских дипломатов в качестве ответной меры на такое же решение Парижа. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.«Франция напоминает о своей приверженности и готовности к конструктивному диалогу с Россией по всему комплексу международных вопросов», — говорится в заявлении.Указывается, что решение Москвы выслать французских дипломатов не стало неожиданностью для Парижа, но вызывает сожаление. Принятое 26 марта МИД Франции решение о высылке четырех российских дипломатов в ведомстве объяснили «желанием подчеркнуть полную солидарность с Великобританией после нападения с применением химического оружия в Солсбери».