Футболист Рыбус: когда борешься за чемпионство, играть так, как с "Амкаром", нельзя

МОСКВА, 31 мар – РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Полузащитник московского "Локомотива" Мацей Рыбус заявил, что его команда, борющаяся за чемпионство в Российской футбольной премьер-лиге, не имеет права показывать такую игру, как в матче 24-го тура с пермским "Амкаром".

В субботу лидер чемпионата "Локомотив" уступил "Амкару" со счетом 1:2 в Москве.

"Не знаю, в чем дело, будем разбираться. Так играть нельзя, когда борешься за чемпионство, - сказал Рыбус журналистам. – Первый тайм был за нами, хотя соперник тоже имел моменты, а во втором они (игроки "Амкара") играли хорошо и забили голы на контратаках".

Полузащитник "Амкара" Александр Рязанцев заявил, что пермяки "победой над "Локомотивом" ответили всем критикам". Игрок посетовал на то, что "Амкару" "запретили играть на своем поле". Субботний матч состоялся на стадионе "Локомотива" в Москве, но являлся домашним для "Амкара". Он был перенесен в столицу по согласованию сторон из-за неудовлетворительного состояния газона на арене в Перми.

"Странно, когда нам разрешают играть при минус 20 (градусах) на Кубок (России) с клубом из Курска ("Авангардом"). Сначала разрешают нам играть, а потом запрещают… Сейчас поле в Перми никак не отличается от того, что было в том матче. Но люди из РФС и РФПЛ посчитали, что можно так делать. Думаю, что такие решения нужно принимать до начала сезона, а не на переправе. Не совсем красиво, что мы все матчи должны играть на выезде", - заметил Рязанцев.

По поводу самого матча хавбек сказал, что "понятно, что "Локомотив" после сборной был уставшим". "Но мы сегодня хорошо играли, старались, и все это в совокупности принесло нам победу, - резюмировал Рязанцев. – Я думаю, что мы и в первом тайме переигрывали их. Счет мог быть и более крупным".